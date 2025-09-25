24 carat gold rate : सस्ता हुआ सोना और महंगी हुई चांदी, जानिए कितने बढ़े दाम

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1,000 रुपए की तेजी के साथ 1.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,39,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी।





स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 630 रुपए की गिरावट के साथ 1,17,370 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रहा। पिछले कारोबार में यह 1,18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सर्राफा संघ के मुताबिक 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत गुरुवार को 700 रुपए घटकर 1,16,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रही।





बुधवार को यह 1,17,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 21.40 डॉलर या 0.57 प्रतिशत बढ़कर 3,757.54 डॉलर प्रति औंस हो गया। हाजिर चांदी दो प्रतिशत से अधिक बढ़कर 45.03 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह 14 साल के उच्चतम स्तर के करीब है।