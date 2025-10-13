gold rate today india : पुष्य नक्षत्र से पहले सोना 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 7,500 बढ़कर 1,79,000 प्रतिकिलो ग्राम

Festival Posters

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (19:05 IST)
दीवाली से पहले पुष्य नक्षत्र पर सोने और चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार सोने और चांदी के भाव लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे आपकी खरीदी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका-चीन के बीच कारोबारी तनावों के फिर से उभरने के बाद सुरक्षित निवेश की बढ़ी हुई मांग के चलते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 1,950 रुपए बढ़कर 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं।
सोने की कीमतों के साथ-साथ चांदी में भी सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। यह सफेद धातु 7,500 रुपए बढ़कर 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई।  शुक्रवार को यह 1,71,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी भी लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 51.74 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
मीडिया खबरों के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी 1,950 रुपए की वृद्धि हुई और यह 1,27,350 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विदेशी बाजारों में हाजिर सोना लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,084 डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।  Edited by : Sudhir Sharma

