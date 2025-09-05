Gold Rate: सोना 900 रुपए उछलकर रिकॉर्ड स्तर के करीब

Delhi bullion market News: स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली और मजबूत वैश्विक रुझानों के चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 900 रुपए बढ़कर रिकॉर्ड स्तर के करीब 1,06,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। बृहस्पतिवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1000 रुपए फिसलकर 1,06,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी।

कारोबारियों ने कहा कि फेडरल रिजर्व द्वारा 16-17 सितंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में कटौती का विकल्प चुनने की संभावना के बीच तेजी को गति मिल रही है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी शुक्रवार को 900 रुपए बढ़कर 1,06,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जबकि पिछला बंद भाव 1,05,200 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

चांदी सवा लाख के पार : सरार्फा संघ के अनुसार, शुक्रवार को चांदी की कीमतें 1,25,600 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरों में कमी और सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने की उम्मीदों के चलते, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने में तेजी आई...।

उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर कोई संकेत नहीं मिलने के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ रही है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी और भारत पर अतिरिक्त अमेरिकी शुल्क लगाए जा सकने की आशंकाओं के बीच, शुक्रवार को रुपया, अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 15 पैसे टूटकर 88.27 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना बढ़कर 3,551.44 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो बुधवार के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 3,578.80 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है। हाजिर चांदी 0.22 प्रतिशत बढ़कर 40.76 डॉलर प्रति औंस पर रही। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala