GOld ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान
आज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।
सोने के भावों में एक बार फिर तेजी आ गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 1,200 रुपए बढ़कर लगभग 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं।
बाजार विश्लेषकों ने कहा कि यह बढ़त मुख्य रूप से अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की नई उम्मीदों के कारण हुई। मंगलवार को 1 प्रतिशत के उछाल के बाद बुधवार को भी सोना और चांदी की भाव चढ़े हैं। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती उम्मीदों की वजह से दर्ज की जा रही है।
क्या जारी रहेगी तेजी
बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 में गोल्ड की कीमत औसतन 4,538 डॉलर प्रति औंस रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है, भारतीय रुपयों में यह रकम 1,57000 रुपए प्रति दस ग्राम है।
फिलहाल, वैश्विक हाजिर कीमतें लगभग 4,175 डॉलर प्रति औंस हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने संकेत दिया कि सोने के 'ओवर बॉट' और 'अंडर-इन्वेस्टेड' दोनों परिस्थिति में अभी भी तेजी की गुंजाइश है।