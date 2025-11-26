Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






GOld ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

आज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

Advertiesment
हमें फॉलो करें gold

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (18:40 IST)
सोने के भावों में एक बार फिर तेजी आ गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 1,200 रुपए बढ़कर लगभग 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं।
ALSO READ: Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां
बाजार विश्लेषकों ने कहा कि यह बढ़त मुख्य रूप से अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की नई उम्मीदों के कारण हुई। मंगलवार को 1 प्रतिशत के उछाल के बाद बुधवार को भी सोना और चांदी की भाव चढ़े हैं। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती उम्मीदों की वजह से दर्ज की जा रही है।
ALSO READ: BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा
क्या जारी रहेगी तेजी
बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 में गोल्ड की कीमत औसतन 4,538 डॉलर प्रति औंस रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है, भारतीय रुपयों में यह रकम 1,57000 रुपए प्रति दस ग्राम है।
ALSO READ: Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम
फिलहाल, वैश्विक हाजिर कीमतें लगभग 4,175 डॉलर प्रति औंस हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने संकेत दिया कि सोने के 'ओवर बॉट' और 'अंडर-इन्वेस्टेड' दोनों परिस्थिति में अभी भी तेजी की गुंजाइश है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels