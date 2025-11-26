GOld ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

सोने के भावों में एक बार फिर तेजी आ गई है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतें 1,200 रुपए बढ़कर लगभग 2 सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गईं।

बाजार विश्लेषकों ने कहा कि यह बढ़त मुख्य रूप से अगले महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की नई उम्मीदों के कारण हुई। मंगलवार को 1 प्रतिशत के उछाल के बाद बुधवार को भी सोना और चांदी की भाव चढ़े हैं। यह उछाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती उम्मीदों की वजह से दर्ज की जा रही है।