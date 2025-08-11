Hanuman Chalisa

Gold price : सोने के भावों में भारी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 11 अगस्त 2025 (19:22 IST)
सोने में 5 दिनों से जारी तेजी पर सोमवार को विराम लगा। वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के बीच स्टॉकिस्टों की बिकवाली से सोने की कीमत राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड उच्च स्तर से 900 रुपए फिसलकर 1,02,520 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 800 रुपए बढ़कर 1,03,420 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।
 
99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सोमवार को 900 रुपए की गिरावट के साथ 1,02,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर रहा। पिछले सत्र में यह 1,03,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। शुक्रवार तक पांच सत्रों में सोने की कीमतों में 5,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की वृद्धि हुई है।
 
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘बाजार के उत्साहजनक रुख के कारण पारंपरिक सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों की मांग कम होने से सोने में कमजोर रुख के साथ कारोबार शुरू हुआ।’’
 
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव में कमी आई है। इसका कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताह अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए सहमत हुए हैं, ताकि रूस-यूक्रेन संघर्ष से जुड़े शांति प्रयासों पर चर्चा की जा सके।’’
 
गांधी ने कहा कि इसके अलावा, सोने की छड़ों पर 39 प्रतिशत शुल्क के संबंध में व्हाइट हाउस के स्पष्टीकरण से भी सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को चांदी की कीमतें 1,000 रुपए घटकर 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रही। शुक्रवार को चांदी की कीमत 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
 
शुक्रवार तक पिछले पांच दिनों में चांदी की कीमतों में 5,500 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई थी। वैश्विक बाजार, न्यूयॉर्क में, हाजिर बाजार में सोना 40.61 डॉलर टूटकर 3,358.17 डॉलर प्रति औंस पर रहा। कोटक सिक्योरिटीज में जिंस शोध विभाग में एवीपी कायनात चैनवाला ने कहा कि सोने में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जिससे पिछले सप्ताह की बढ़त काफी हद तक खत्म हो गई। बाजार शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा सोने और अन्य विशेष उत्पादों पर शुल्क की खबरों को 'गलत सूचना' बताए जाने के बाद स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। हाजिर चांदी 1.39 प्रतिशत गिरकर 37.81 डॉलर प्रति औंस पर पर रही।
 
एंजेल वन के विश्लेषक प्रथमेश माल्या ने कहा कि शुल्क की स्थिति ने वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल की स्थिति पैदा की है और अगर यह बढ़ता है तो व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है और यह 3,800 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकती है।

