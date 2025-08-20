सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में 1,500 रुपए की गिरावट

स्टॉकिस्टों की सतत बिकवाली के कारण बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 400 रुपए टूटकर 1,00,020 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,00,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

स्थानीय बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बुधवार को 350 रुपए टूटकर 99,700 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। मंगलवार को यह 1,00,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि ‘बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही। इसका कारण अमेरिकी डॉलर का मामूली बढ़त के साथ एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन, वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठकों के सकारात्मक नतीजों के बाद भू-राजनीतिक जोखिम कम होने की उम्मीद का भी असर हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि इससे संघर्ष के संभावित समाधान की उम्मीद बंधी है, जो हाल के दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा बुधवार को चांदी की कीमतें 1,500 रुपए टूटकर 1,12,500 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रही। मंगलवार को चांदी 1,14,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 3,326.04 डॉलर प्रति औंस पर रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषक (मूल्यवान धालु शोध) मानव मोदी ने कहा कि डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतें लगभग तीन हफ्तों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं, जबकि निवेशक शुक्रवार को जैक्सन हॉल संगोष्ठी में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस बीच, अमेरिकी डॉलर सूचकांक एक सप्ताह से भी अधिक समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और डॉलर/रुपया टूटकर 87 के स्तर पर आ गया, जिससे घरेलू कीमतों पर और दबाव पड़ा। हालांकि, वैश्विक बाजारों में हाजिर चांदी लगभग एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 37.07 डॉलर प्रति औंस पर रही।

मोदी ने कहा कि निवेशक फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे पर नजर रखेंगे। इसे आज जारी किया जाएगा। इससे केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रुख और सर्राफा कीमतों की दिशा के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।