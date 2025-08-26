Hanuman Chalisa

GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (15:43 IST)
GST news in hindi : मोदी सरकार ने जीएसटी दर घटाने के फैसले से कई वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कई प्रोडक्टस के सस्ते होने की उम्मीद है। इनमें वह प्रोडक्ट्स भी शामिल है जिन्हें लोग ऑफर्स के चलते त्योहारी सीजन में खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक त्योहार गणेश चतुर्थी हैं। इस दिन लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां, इलेक्ट्रानिक प्रोडक्स और गैजेट्स खरीदते हैं। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर लोगों में हर बार की तरह उत्साह नहीं दिख रहा है।
 
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से जीएसटी सुधार का ऐलान किया था और इसमें GST की दो दरें 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। ALSO READ: GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा
 
इससे आने वाले समय में कार, 32 इंच से ज्यादा बड़ी टीवी समेत कई वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। लोग भी अब सरकार के फैसले का इंतजार है। कहा जा रहा है कि केंद्र का लक्ष्य दशहरा-दिवाली त्योहार से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू करने का है। ऐसे में लोगों ने त्योहारी सीजन में महंगे आइटम्स खरीदनें का अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया है। 
 
गणेश चतुर्थी पर 52 इंच टीवी खरीदने की योजना बना रहे अकाउंटेंट अनिल जायसवाल ने फैसला किया है कि वह जीएसटी पर सरकार के फैसले के बाद ही टीवी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर इसे घटाकर 18 फीसदी किया जाता है तो उन्हें ऐसे ही 10 फीसदी फायदा हो जाएगा। साथ ही त्योहारी डिसकाउंट अलग से मिलेगा।
 
इसी तरह मकान बनाने का प्लान कर रहे सॉफ्टवेयर इंजिनियर रवि गुप्ता ने भी कुछ समय के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से सीमेंट के दाम काफी कम हो जाएंगे। 
edited by : Nrapendra Gupta 

