GST घटने से सस्ता होगा सामान, फेस्टिव सीजन में दुकानदारों को क्यों लगा बड़ा झटका?

GST news in hindi : मोदी सरकार ने जीएसटी दर घटाने के फैसले से कई वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही कई प्रोडक्टस के सस्ते होने की उम्मीद है। इनमें वह प्रोडक्ट्स भी शामिल है जिन्हें लोग ऑफर्स के चलते त्योहारी सीजन में खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक त्योहार गणेश चतुर्थी हैं। इस दिन लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां, इलेक्ट्रानिक प्रोडक्स और गैजेट्स खरीदते हैं। हालांकि इस बार गणेश चतुर्थी पर लोगों में हर बार की तरह उत्साह नहीं दिख रहा है।

इससे आने वाले समय में कार, 32 इंच से ज्यादा बड़ी टीवी समेत कई वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। लोग भी अब सरकार के फैसले का इंतजार है। कहा जा रहा है कि केंद्र का लक्ष्य दशहरा-दिवाली त्योहार से पहले जीएसटी दरों में कटौती लागू करने का है। ऐसे में लोगों ने त्योहारी सीजन में महंगे आइटम्स खरीदनें का अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया है।

गणेश चतुर्थी पर 52 इंच टीवी खरीदने की योजना बना रहे अकाउंटेंट अनिल जायसवाल ने फैसला किया है कि वह जीएसटी पर सरकार के फैसले के बाद ही टीवी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है। अगर इसे घटाकर 18 फीसदी किया जाता है तो उन्हें ऐसे ही 10 फीसदी फायदा हो जाएगा। साथ ही त्योहारी डिसकाउंट अलग से मिलेगा।

इसी तरह मकान बनाने का प्लान कर रहे सॉफ्टवेयर इंजिनियर रवि गुप्ता ने भी कुछ समय के लिए अपनी योजना को आगे बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से सीमेंट के दाम काफी कम हो जाएंगे।

