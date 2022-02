जियो ने टू प्लेटफॉर्म इंक में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की

TWO एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सनल एआई एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। टेक्स्ट और वॉयस के बाद, TWO का मानना है कि AI का भविष्य विजुअल और इंटरेक्टिव में है। TWO का आर्टिफिशियल रियलिटी प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम AI वॉयस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन, इमर्सिव स्पेस और लाइफलाइक गेमिंग को बनाता है।