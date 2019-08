SBI का बड़ा कदम, इस तरह निकालें कैश, नहीं होंगे ATM संबंधी फ्रॉड के शिकार

क्या है SBI YONO : YONO का मतलब है You only need one। योनो एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और ग्राहक नकद निकासी के लिए अपने स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जरिये लेनदेन और बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता कार्डलैस नकदी प्राप्त करने की सुविधा है। इस ऐप की मदद से शॉपिंग भी की जा सकती है। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो SBI YONO की वेबसाइट से भी आप यह काम कर सकते हैं।