rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Silver Price Hike: चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार, सोना भी 2,000 रुपए महंगा

Advertiesment
हमें फॉलो करें gold silver

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (11:55 IST)
Gold Silver Price 20 January : चांदी में MCX पर 20 जनवरी, मंगलवार को तूफानी तेजी जारी (Silver Price Hike) है। सुबह 9.44 बजे के आसपास चांदी (Silver Price Today) में 7000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। दक्षिण भारत के सराफा बाजार में चांदी ने 3.30 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।
 
सुबह 9.54 के आसपास चांदी में जोरदार उछाल देखा गया है। इस समय चांदी में 8000 रुपए से ज्यादा की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी की कीमत 3,18,313 रुपए चल रही है। चांदी ने अब तक 3,08,432 प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 3,22,774 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
 
सुबह 9.57 के आसपास सोने की कीमत 1,47,596 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें लगभग 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सोने ने अब तक 1,45,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,47,599 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

आपके शहर में कितना हुआ दाम?

चेन्नई 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
चेन्नई 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
विजयवाड़ा 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
मदुराई 3,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
मुंबई 3,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
पटना- 3,15,000  रुपए प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 3,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम
कानपुर- 3,17,790 रुपए प्रति 10 ग्राम
कानपुर- 3,17,790 रुपए प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 3,17,890 रुपए प्रति 10 ग्राम
भोपाल- 3,18,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
इंदौर- 3,18,140 रुपए प्रति 10 ग्राम
चंडीगढ़- 3,17,800 रुपए प्रति 10 ग्राम
रायपुर- 3,17,680 रुपए प्रति 10 ग्राम
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: भाजपा में नबीन राज, पीएम मोदी बोले- पार्टी में मैं कार्यकर्ता और नितिन नबीन बॉस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels