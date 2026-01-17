Biodata Maker

रिलायंस रिटेल का नेटवर्क 20 हजार स्टोर्स के करीब, 50 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (14:12 IST)
Reliance Retails network: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिटेल कारोबार ने FY2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3) में अपना दायरा और मजबूती से बढ़ाया है। तिमाही के दौरान 431 नए स्टोर जुड़ने के साथ रिलायंस रिटेल के स्टोर्स की कुल संख्या 19,979 हो गई है, जो करीब 20 हजार के आंकड़े के बेहद करीब है।
 
जियोमार्ट ने भी इस तिमाही रफ्तार पकड़ी। दैनिक ऑर्डर्स 16 लाख के स्तर को पार कर गए। औसत दैनिक ऑर्डर्स में तिमाही-दर-तिमाही 53% और सालाना आधार पर 360% से अधिक की तेज बढ़त दर्ज की गई, जिससे जियोमार्ट हाइपर-लोकल कॉमर्स में सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया है।
 

रिलायंस रिटेल कारोबार में बढ़त 

इस तिमाही में रिलायंस रिटेल के कारोबार में लेनदेन की संख्या 50 करोड़ से अधिक रही, जो सालाना आधार पर 47.6% की दमदार बढ़त को दर्शाती है। वहीं, कंपनी का रजिस्टर्ड कस्टमर बेस बढ़कर 37 करोड़ 8 लाख तक पहुंच गया है। तीसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल का राजस्व ₹97,605 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 8.1% अधिक है। EBITDA ₹6,915 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि EBITDA मार्जिन 8.0% रहा। तिमाही के दौरान कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स बिज़नेस का डीमर्जर भी लागू हुआ, जिससे कारोबार को अलग पहचान और फोकस्ड ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिला है।
रिलायंस रिटेल का नेटवर्क, मुख्‍य बिन्दु 

  • Q3 में 431 नए स्टोर जुड़े, कुल संख्या 19,979 तक पहुंची
  • 37 करोड़ 8 लाख ग्राहकों के साथ देश के सबसे बड़े रिटेल नेटवर्क में शामिल
  • जियोमार्ट पर दैनिक ऑर्डर्स 16 लाख पहुंचे
 

क्या कहा रिलायंस रिटेल की ईशा अंबानी ने

रिजल्ट्स पर टिप्पणी करते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा एम. अंबानी ने कहा “रिलायंस रिटेल ने इस तिमाही में दमदार प्रदर्शन करते हुए लाखों ग्राहकों की अलग-अलग शॉपिंग ज़रूरतों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। ट्रेंड-फोकस्ड प्रोडक्ट्स और सीमलेस ओम्नी-चैनल एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देकर हम लगातार मज़बूत कस्टमर एंगेजमेंट और लॉयल्टी बना रहे हैं। बदलते कंज़्यूमर ट्रेंड्स के बावजूद हम इनोवेशन और एक्सेलेंस के ज़रिये भारतीय रिटेल को नए सिरे से परिभाषित करने के अपने विज़न पर पूरी मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

