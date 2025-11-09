Biodata Maker

मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में 'यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन' प्रोजेक्ट की घोषणा की, 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया

हमें फॉलो करें Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani's Nathdwara visit
नाथद्वारा (राजस्थान) , रविवार, 9 नवंबर 2025 (14:11 IST)
  • 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सेवा सदन, अगले 3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद
  • सेवा सदन में 100 से अधिक कमरे होंगे
  • अनंत अंबानी परियोजना से सीधे जुड़े हैं
Mukesh Ambani News : रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीनाथजी की नगरी नाथद्वारा में एक आधुनिक 'यात्री एवं वरिष्ठ सेवा सदन' बनाने की घोषणा की है। उन्होंने श्रीनाथजी मंदिर में 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया। अंबानी ने श्रीनाथजी भोग-आरती दर्शन किए और पूज्य गुरु विशाल बाबा साहेब से आशीर्वाद लिया। अंबानी ने इस विशेष अवसर पर कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। सनातन धर्म और आचार्य परंपरा के अनुयायी हैं। परियोजना से मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी सीधे जुड़े हैं। 
 
यह नया सेवा सदन तीर्थयात्रियों और वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के लिए समर्पित होगा। इसमें 100 से अधिक कमरे होंगे, जहां सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 24 घंटे की मेडिकल यूनिट, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी सेवाएं, सत्संग एवं प्रवचन हॉल और पुष्टिमार्ग की थाल-प्रसाद परंपरा पर आधारित भोजन व्यवस्था भी होगी।
अंबानी ने इस विशेष अवसर पर कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। सनातन धर्म और आचार्य परंपरा के अनुयायी हैं। परियोजना से मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी सीधे जुड़े हैं। परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नाथद्वारा आने वाला हर भक्त सेवा, सम्मान और भक्ति से भरे वातावरण में ठहर सके। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह सेवा सदन अगले तीन वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।
मुकेश अंबानी ने केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायुर मंदिर में दर्शन कर 15 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भी अंबानी ने भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए।
