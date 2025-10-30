Jio यूजर्स को बड़ा तोहफा, 35100 की कीमत का Google AI Pro का एक्सेस मिलेगा फ्री

- Tensor Processing Units से भारतीय उद्योग बड़े और जटिल AI मॉडल कर सकेंगे विकसित

- AI हार्डवेयर तक होगी कंपनियों की पहुंच, Gemini Enterprise पर बनेंगे AI एजेंट्स

- लेटेस्ट Nano Banana, Veo 3.1 और Notebook LM का भी एक्सपेंडिड एक्सेस

- रिलायंस और गूगल मिलकर भारत की AI क्रांति को देंगे नई रफ्तार

Reliance Jio News : रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (RIL) और गूगल ने आज एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को तेज़ी से बढ़ाएंगी। इस साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत है, जियो यूजर्स को 18 महीनों के लिए Google AI Pro प्लान का मुफ़्त एक्सेस मिलेगा। इस ऑफर की कीमत करीब 35100 रुपए प्रति यूज़र है। यूज़र्स को Google Gemini 2.5 Pro, लेटेस्ट Nano Banana और Veo 3.1 मॉडल के साथ शानदार इमेज और वीडियो बनाने की एक्सपेंडिड लिमिट मिलेगी। पढ़ाई और रिसर्च के लिए Notebook LM का बढ़ा हुआ एक्सेस, 2 TB क्लाउड स्टोरेज जैसी प्रीमियम सेवाएं भी ऑफर में शामिल हैं।



