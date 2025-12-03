Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






द हंड्रेड में मुंबई इंडियंस की एंट्री, ओवल इनविंसिबल्स अब कहलाएगी ‘MI London’

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mumbai Indians

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई/लंदन , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (21:53 IST)
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिज़नेस वेंचर्स लिमिटेड और सरे काउंटी क्रिकेट क्लब ने द हंड्रेड की मशहूर फ्रेंचाइज़ी ओवल इनविंसिबल्स में साझेदारी का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत सरे को 51 प्रतिशत और रिलायंस को 49 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है। इसके साथ ही 2026 से पुरुष और महिला दोनों टीमें ‘MI London’ के नाम से खेलेंगी।
 
 ओवल इनविंसिबल्स द-हंड्रेड के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने 5 साल में पांच खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। टीम में सैम-टॉम करन, विल जैक्स, ऐलिस कैप्सी जैसे घरेलू सितारों के साथ राशिद खान, एडम जम्पा और मैरिजैन कैप जैसे दिग्गज शामिल रहे हैं। द-हंड्रेड ब्रिटेन की प्रोफेशनल क्रिकेट लीग है, जो दुनिया में 100 गेंदों का, अपनी तरह का इकलौता फॉर्मेट है। हर साल जुलाई–अगस्त में, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) इसके मुकाबले करवाता है। लीग में कुल 8 टीमें खेलती हैं। 
 
मुंबई इंडियंस फैमिली में नई टीमें जुड़ने से MI फैमिली अब 5 देशों में 7 टीमों तक पहुँच चुकी है। बीते 17 वर्षों में MI फ्रेंचाइजी दुनियाभर में 13 लीग खिताब जीत चुकी है। जिसमें 5 IPL टाइटल, 2 विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल, 2 मेजर लीग क्रिकेट टाइटल, 2 चैंपियंस लीग T20 टाइटल, और ILT20 (MI एमिरेट्स, 2024) और SA20 (MI केप टाउन, 2025) में एक-एक टाइटल शामिल हैं। MI का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इसे वैश्विक T20 क्रिकेट की सबसे सफल फ्रेंचाइज़ी बनाता है।
 
मुंबई इंडियंस की ओनर नीता एम. अंबानी ने कहा, “हमें 'MI London' का #OneFamily में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। क्रिकेट के दिल में लंदन की एक खास जगह है, और हमें इसकी शानदार विरासत का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है। सरे के साथ मिलकर, हम युवा टैलेंट को आगे बढ़ाने, अलग-अलग कम्युनिटीज़ को जोड़ने और खेल के लिए उनके प्यार के ज़रिए फ़ैन्स को एकजुट करने के लिए उत्सुक हैं।”
आकाश अंबानी ने कहा कि हमारे क्रिकेट सफ़र में 'MI London' का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इनविंसिबल्स के जीत का रिकॉर्ड और खेल भावना, MI के जुनून, मज़बूती और टीमवर्क के सिद्धांतों से पूरी तरह मेल खाती है।”
 
सरे के चेयरमैन ओली स्लिपर ने कहा, “रिलायंस के साथ यह साझेदारी फ्रेंचाइज़ी को वैश्विक पहचान दिलाएगी और ‘MI London’ ब्रांड से फैनबेस व व्यावसायिक मूल्य दोनों में तेज़ी से इजाफा होगा।“ Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

T-20I विश्वकप 2026 के लिए टीम इंडिया की जर्सी हुई लॉंच (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels