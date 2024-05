There was a rise in gold and silver on Akshaya Tritiya : सोना और चांदी की कीमतों में लगातार दो सत्रों की गिरावट के बाद शुक्रवार को तेजी लौटी। वैश्विक स्तर पर तेजी के रुख और अक्षय तृतीया के अवसर पर मजबूत घरेलू मांग के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 950 रुपए चढ़कर 73000 रुपए के स्तर को पार कर गई। वहीं चांदी की कीमत भी 2300 रुपए उछलकर 85,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।