न्यू ईयर में नए ढंग से करें करियर की प्लानिंग

Do career planning in a new way : हर नया साल अपने साथ बहुत सी संभावनाएं लेकर आता है। हर व्यक्ति न्यू ईयर में अपने लिए कुछ न कुछ नया सोचता है। करियर हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसके बारे में हम हमेशा ही प्लान करते रहते हैं। चाहे करियर शुरू करने की बात हो, जॉब बदलने की बात हो या फिर जॉब से ब्रेक लेकर कुछ नया करने की। हम जब तक किसी करियर से जुड़े रहना चाहते हैं, उसके बारे में हम हमेशा ही अनेकानेक योजनाएं बनाते रहते हैं।