Asia Cup के नेट सत्र में ही अभिषेक शर्मा ने दिखा दिए अपने बड़े इरादे, बरसाए छक्के

अर्शदीप का ध्यान फिटनेस पर

WD Sports Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:25 IST)
अभिषेक शर्मा का आक्रमक और कलात्मक स्ट्रोक-प्ले मंगलवार को भारत के वैकल्पिक नेट सत्र का मुख्य आकर्षण था, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की निगरानी में फिटनेस अभ्यास किया।

भारतीय टीम के लिए यह वैकल्पिक अभ्यास सत्र था। इस दौरान जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और तेज गेंदबाज हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया।

आईसीसी अकादमी में टीम के अभ्यास सत्र में ऐसे में सब की निगाहें अभिषेक पर थी।इस युवा वामहस्त बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा ताकत से नहीं मारा, लेकिन हाथों और आंखों के शानदार सामंजस्य से गेंद को दूर तक हवा में उड़ाने में सफल रहे। उनके शॉट पर कई गेंदें अभ्यास सुविधा के बाहर जाकर गिरीं।

उन्होंने एक घंटे के अभ्यास के दौरान लगभग 25 से 30 छह रन वाले शॉट खेले।इस दौरान उपकप्तान शुभमन गिल भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने सहजता के साथ क्रीज से बाहर निकल कर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में शॉट खेले।वह हालांकि स्थानीय नेट गेंदबाज की एक गेंद पर चूक गये और गेंद उनके ऑफ स्टंप से टकरा गयी।

अर्शदीप सबसे पहले अभ्यास सत्र के लिए पहुंचे लेकिन उन्होंने गेंदबाजी के बजाय अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। ले रॉक्स की देखरेख में उन्होंने 10, 20 और 40 मीटर पर रखे गए ‘कोन’ के साथ कई बार ‘स्प्रिंट और शटल’ अभ्यास किए। इसे आमतौर पर ‘ब्रोंको टेस्ट’ के रूप में जाना जाता है।

PTI  (भाषा) इस बात की पुष्टि कर सकता है कि बेंगलुरु में बीसीसीआई के उत्कृष्टता केंद्र में अर्शदीप ने तेज गेंदबाजों के बीच ‘ब्रोंको टेस्ट’ में शीर्ष स्थान हासिल किया था।सैमसन के अभ्यास सत्र के विश्राम करने के उलट विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपना अभ्यास जारी रखा।उन्होंने क्षेत्ररक्षण कोच टी दिलीप की देखरेख में मुश्किल कैच लपकने का अभ्यास किया।

