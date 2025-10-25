chhat puja

इंदौर में द.अफ्रीका को रौंदकर ऑस्ट्रेलिया बनी टेबल टॉपर, भारत से होगा सेमीफाइनल

WD Sports Desk

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (21:47 IST)
AUSvsSA ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए लीग मैच में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराकर महिला एकदिवसीय विश्वकप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में भारत से होगा।98 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही लिचफील्ड 5 रनों पर आउट हो गई वही एलिसा पेरी बिना खाता खोले आउट हो गई। एलिसा हीली की जगह सलामी बल्लेबाजी करने वाली वॉल (34 रन) और 42 रन बनाने वाली बेथ मूनी ने मैच को एकतरफा बना दिया।  

अलाना किंग (सात विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को महिला विश्वकप के 26वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका को 24 ओवर में 97 रन के स्कोर पर ढ़ेर कर दिया।आज यहां टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए लॉरा वुलफार्ट और तेजमिन ब्रिट्स की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़े। यह उनकी टीम की ओर आज के मैच में सबसे बड़ी साझेदारी रही। सातवें ओवर में मेगन शूट ने लॉरा वुलफार्ट को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। लॉरा वुलफार्ट 26 गेंदों में सात चौके लगाते हुए 31 रनों की पारी खेली।

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी कहर के आगे दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक पिच पर नहीं टिक सका। आलम यह था कि दक्षिण अफ्रीका के आठ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। सिनालो जाफ्टा ने 17 गेंदों में 29 रन बनाये। 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर अलाना किंग ने नडीन डी क्लर्क (14) को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की पारी का 97 के स्कोर पर अंत कर दिया।ऑस्ट्रेलिया के लिए अलाना किंग ने सात ओवर में 18 रन देकर सात विकेट झटके। मेगन शूट, किम गार्थ और एश्ली गार्डनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

