Chhath Puja Prasad: पीढ़ियों से छठ पूजा की मीठी परंपरा है ठेकुआ, जानें कैसे बनाएं छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद

Chhath Puja Prasad Thekua: ठेकुआ सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रसाद है। गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और शुद्ध देसी घी से बना यह खस्ता और स्वादिष्ट पकवान, सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है। ठेकुआ सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि आस्था और पवित्रता का प्रतीक है। यह बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रसाद है। गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और शुद्ध देसी घी से बना यह खस्ता और स्वादिष्ट पकवान, सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित किया जाता है।

ठेकुआ का हर निवाला इस पर्व की सादगी और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इसे पारंपरिक सांचों (सांचे) में खास नक्काशीदार आकार दिया जाता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। छठ के दौरान, ठेकुआ पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाया जाता है, जिससे यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक मीठी परंपरा बन जाता है।

आइए यहां जानें छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने की पारंपरिक विधि...

सामग्री: • गेहूं का आटा • गुड़ • देसी घी (मोयन और तलने के लिए) या तेल

• सौंफ (ज़रूरी सामग्री) • इलायची पाउडर (वैकल्पिक) • कद्दूकस किया हुआ नारियल/ड्राई फ्रूट्स (स्वेच्छानुसार)

• पानी (गुड़ का घोल बनाने और आटा गूंथने के लिए) पारंपरिक विधि:

1. गुड़ का घोल तैयार करें: • गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। • एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करें और उसमें गुड़ डालकर पिघलने तक चलाएं।

• जब गुड़ पूरी तरह घुल जाए, तो घोल को ठंडा होने दें और फिर छान लें ताकि अशुद्धियाँ निकल जाएँ। यह घोल हल्का गुनगुना इस्तेमाल करें।

2. आटा तैयार करें (मोयन लगाना): • एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें।

• इसमें सौंफ, इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ नारियल (यदि इस्तेमाल कर रहे हैं) डालकर अच्छे से मिला लें।

• अब पिघला हुआ देसी घी (मोयन के लिए) आटे में डालें और हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। • मोयन सही है या नहीं, यह चेक करने के लिए आटे को मुट्ठी में दबाकर देखें; अगर मुट्ठी बन रही है तो मोयन सही है।

3. आटा गूंथना: • तैयार आटे में थोड़ा-थोड़ा गुड़ का घोल डालते हुए सख्त/ मीडियम हार्ड आटा गूंथ लें।

• ध्यान रखें: ठेकुआ का आटा न ज़्यादा सख्त होना चाहिए और न ही ज़्यादा मुलायम, वरना तलने के दौरान टूट सकता है या खस्ता नहीं बनेगा। इसे ज़्यादा मसलना नहीं होता है, बस एक साथ इकट्ठा करना होता है।

• आटे को गूंथने के बाद लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। 4. ठेकुआ को आकार देना:

• आटे से पूरी के आकार की छोटी-छोटी लोई बना लें। • इसे हथेली से दबाकर चपटा करें या हल्का बेलकर मोटा डिस्क जैसा आकार दें।

• पारंपरिक रूप से ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे/ साखू से या हाथ से, कांटे वाली चम्मच/fork या टूथपिक का उपयोग करके डिज़ाइन बनाई जाती है।

5. तलना (फ्राई करना): • एक कढ़ाई में देसी घी या तेल गर्म करें।

• आंच को मध्यम से धीमी रखें। • तैयार ठेकुआ को गर्म घी/तेल में धीरे-धीरे डालें और सुनहरा भूरा यानी Golden Brown और कुरकुरा होने तक दोनों तरफ से तलें।

• धीमी आंच पर तलने से ठेकुआ अंदर तक अच्छी तरह पकता है और खस्ता बनता है। 6. परोसना और स्टोर करना:

• तले हुए ठेकुआ को निकालकर अतिरिक्त तेल/घी निकालने के लिए टिशू पेपर पर रखें। • ध्यान दें: तलने के बाद इसे तुरंत न ढकें, इससे क्रंच खत्म हो जाता है।

• ठंडा होने के बाद, इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। यह पारंपरिक विधि छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए अपनाई जाती है, जिससे यह खस्ता और स्वादिष्ट बनता है।