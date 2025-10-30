ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड स्कोर फाइनल में जाने के लिए भारत को बनाने होंगे 339 रन

AUSTRALIA POSTED 338/10 IN THE SEMI FINAL AGAINST INDIA



All hopes on Smriti, Kaur, Shafali trio to score Big.

AUSvsIND मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में फीबी लिचफील्ड के शतक, एलिस पैरी और एश्ले गार्डनर के अर्धशतक की बदौलत विश्वकप का रिकॉर्ड 339 रनों का स्कोर बना लिया। यह विश्वकप का सर्वाधिक स्कोर है, अगर भारत को घरेलू मैदान पर फाइनल में जगह बनानी है तो सबसे बड़ी सफल रन चेज करनी पड़ेगी। इससे पहले लीग चरण में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 329 रन बनाए थे। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज श्री चरणी रही जिन्होंने 4.8 की इकॉनोमी से 2 विकेट लिए।: स्मृति मंधाना, शेफ़ाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर