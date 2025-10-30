chhat puja

फीबी लिचफील्ड ने शतक जड़कर भारतीय फैंस को दिलाई ट्रेविस हेड की याद

WD Sports Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (17:12 IST)
AUSvsIND मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में भारत के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड ने जब शतक जड़ा तो भारतीय क्रिकेट फैंस को ट्रेविस हेड की याद आ गई। फीबी लिचफील्ड ने श्री चरणी की गेंद को चौका लगाकर अपना शतक 78 गेंद में पूरा किया। उनका शतक मैच के 22 वें ओवर में आया। फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंदो में 119 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे।वह अमनजोत कौर की गेंद को रिवर्स स्कूप करने के चक्कर में बोल्ड हो गई।

क्योंकि फीबी लिचफील्ड बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज हैं तो भारतीय भारतीय क्रिकेट फैंस को ट्रेविस हेड की याद आ गई जिन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में भारत के खिलाफ 2 शतक जड़कर भारत को एक ही साल में 2 आईसीसी खिताब हरा दिए थे।
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में ना केवल 137 रन लगाकर ऑस्ट्रेलिया को छठवां खिताब जिताया बल्कि मैच को एकतरफा बना दिया था।

यह वनडे विश्वकप में किसी खिलाड़ी द्वारा रनों का पीछा करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले साल 1996 में अरविंद डिसिल्वा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 102 रन नाबाद बनाए थे।
बहरहाल ट्रेविस हेड एक साल में दूसरी बार भारत से आईसीसी ट्रॉफी छीन चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से वह इंग्लैंड के ओवल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 163 रन बनाकर मैच को भारत से दूर ले गए थे और ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से जीत गया था। एकदिवसीय विश्वकप फाइनल की तरह ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी वह मैन ऑफ द मैच थे।

दिलचस्प बात यह रही थी कि वह दोनों बार तब क्रीज पर मौजूद थे जब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट खोकर मुश्किल में था। एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में वह विकेट गिरते हुए देख रहे थे। जबकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वह 76 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए थे।


