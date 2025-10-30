हरमनप्रीत के कैच टपकाने के बाद बोल्ड हुई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली (Video)

AUSvsIND डीवाए पाटिल स्टेडियम में खेले जा रहे महिला एकदिवसीय सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला एकदम सही नजर आ रहा था लेकिन बारिश की आहट के बीच ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली की एकाग्रता में कमी आई और वह बोल्ड हो गई।







#AlyssaHealey chops on, #TeamIndia cheer on! #KrantiGaud gets the wicket of the Australian skipper for the 4th time in 5 WODI innings ! #CWC25 Semi-Final 2 IND v AUS LIVE NOW

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान का एक आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रेणुका ठाकुर की गेंद पर टपका दिया था। लेकिन लीग मैच में भारत के खिलाफ शतक बनाने वाली एलिया हीली इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सकी और 15 गेंदो में 5 रन बनाकर क्रांति गौड़ की गेंद पर बोल्ड हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 5.1 ओवर बाद 25 रन था तब बारिश आ गई।इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने भारत के खिलाफ महिला वनडे विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में बृहस्पतिवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।

टीमों की प्लेइंग इलेवन





भारत : स्मृति मंधाना, शेफ़ाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमाह रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर





ऑस्ट्रेलिया :फ़ीबी लिचफ़ील्ड, एलिसा हीली (कप्तान), एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्ले गार्डनर, तालिया मैक्ग्रा, सोफ़ी मोलिन्यू, अलाना किंग, किम गार्थ, मेगन शट

