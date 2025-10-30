Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मृतक बेन ऑस्टिन के लिए सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने पहनी काली पट्टियां

Advertiesment
हमें फॉलो करें ben austin

WD Sports Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (18:21 IST)
AUSvsIND ऑस्ट्रेलिया और भारत की खिलाड़ियों ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में किशोर क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टियाँ पहनीं, जिनका मेलबर्न में नेट्स पर बल्लेबाजी करते समय एक दुर्घटना में निधन हो गया था।अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार, ऑस्टिन परिवार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “हम अपने प्यारे बेन के निधन से बेहद दुखी हैं, जिनका गुरुवार सुबह निधन हो गया।”

“ट्रेसी और मेरे लिए, बेन एक लाड़ला बेटा, कूपर और ज़ैक का बहुत प्यारा भाई और हमारे परिवार और दोस्तों के जीवन में एक चमकता हुआ प्रकाश था।इस त्रासदी ने बेन को हमसे छीन लिया है, लेकिन हमें इस बात से थोड़ी राहत मिलती है कि वह वही कर रहा था जो वह कई गर्मियों में करता था – दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए नेट्स पर जाना। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था और यह उसके जीवन के सबसे सुखद पलों में से एक था।
webdunia

“हम उसके साथी खिलाड़ी का भी समर्थन करना चाहेंगे जो नेट्स में गेंदबाजी कर रहा था – इस दुर्घटना ने दो युवाओं को प्रभावित किया है और हमारी संवेदनाएं उसके और उसके परिवार के साथ हैं।”

“क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह इस खबर से “हतप्रभ” है, सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, “अपने पसंदीदा खेल का अभ्यास कर रहे एक युवा क्रिकेटर की मौत एक बेहद दुखद घटना है और इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं बेन के परिवार, दोस्तों और टीम के साथियों के साथ हैं।

“हम क्रिकेट विक्टोरिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कल रात एमसीजी में होने वाले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बेन को उचित सम्मान मिले।”“क्रिकेट विक्टोरिया और व्यापक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट समुदाय ऑस्टिन के परिवार और टीम के साथियों के साथ खड़ा है और इस बेहद कठिन समय में उन्हें समर्थन दे रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फीबी लिचफील्ड ने शतक जड़कर भारतीय फैंस को दिलाई ट्रेविस हेड की याद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels