दीप्ति शर्मा को मिला 3.2 करोड़ रुपए का सर्वाधिक दाम, UP ने किया RTM का उपयोग

Deepti Sharma

WD Sports Desk

गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (17:49 IST)
भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा डब्ल्यूपीएल 2026 में फिर से यूपी वॉरियर्स की टीम से खेलेंगी। ऑक्शन में उनके लिए दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले 50 लाख रूपये की बोली लगाई और उसके बाद किसी और की बोली नहीं आई। ऐसा लगा कि डीसी को काफ़ी सस्ते में महिला वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल गई है। हालांकि, यूपीडब्ल्यू के पास आरटीएम मौजूद था। इसके बाद दिल्ली ने सीधे 3.2 करोड़ रूपये की बोली लगाई और यूपी वॉरियर्ज ने इसे मैच करते हुए दीप्ति को रिटेन करने का निर्णय लिया।

उन्होंने अपना आरटीएम इस्तेमाल किया। सोफ़ी डिवाइन डब्ल्यूपीएल 2026 में गुजरात जायंट्स की टीम से खेलेंगी। उन्हें 2 करोड़ की बड़ी राशि के साथ टीम में शामिल किया गया है। गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपये पर उनकी पहली बोली लगाई। इसके बाद आरसीबी ने इंट्रेस्ट दिखाया और बोली बढ़ती चली गई। 1.1 करोड़ रूपये पर दिल्ली कैपिटल्स ने एंट्री मारी थी, लेकिन गुजरात किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लगातार बोलियां लगती रहीं और अंत में गुजरात को सफलता मिली।
डीसी को लगातार तीन बार डब्ल्यूपीएल फ़ाइनल में ले जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कप्तान मेग लैनिंग यूपीडब्ल्यू की टीम में शामिल हो गई हैं। उनके लिए डीसी ने सबसे पहले पैडल उठाया और उनके तुरंत बाद यूपीडब्ल्यू भी इसमें कूद गई। डब्ल्यूपीएल 2023 में 1.1 करोड़ रूपये में बिकने वाली लैनिंग के लिए डीसी 1.7 करोड़ रूपये तक गई थी। इसके बाद यूपीडब्ल्यू ने 1.9 करोड़ रूपये बोली लगाई और उन्हें अपने साथ जोड़ा। मार्की सेट की आख़िरी खिलाड़ी दक्षिण अफ़्रीकी कप्तान लॉरा वुलफ़ार्ट थीं। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी।

आरसीबी ने बोली की शुरुआत की और डीसी ने भी तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। काफ़ी कम समय में बोली एक करोड़ के क़रीब पहुंच गई थी। 90 लाख पर ऐसा लगा कि डीसी पीछे हट जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक करते हुए 1.1 करोड़ रूपये की बोली में वुलफ़ार्ट को अपने साथ जोड़ लिया। वहीं एलिसा हीली के लिए किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। उन्हें 2023 में यूपी वॉरियर्स ने 70 लाख रुपये में खरीदा था।

