उज्जैन पहुंचकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने भस्म आरती की (Video)

गौरतलब है कि 22 विकेट लेकर और 3 अर्धशतकों के साथ 215 रन बनाकर दीप्ति शर्मा Women ODI World Cup की Player of the Tournament बनी थी। दीप्ति शर्मा प्रातःकाल मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से आरती में सम्मिलित होकर श्रद्धाभाव से दर्शन किए। आरती के समय मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने भारतीय टीम की खिलाड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया।दर्शन उपरांत मंदिर समिति की ओर से उप प्रशासक श्री एस. एन. सोनी ने दीप्ति शर्मा का स्वागत एवं सत्कार किया। उन्हें भगवान महाकालेश्वर का प्रसाद, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
