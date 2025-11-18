इन 2 शहरों में खेला जाएगा WPL, डीवाए पाटिल स्टेडियम में होगा फाइनल

इसी महीने की शुरुआत महिला विश्व कप के यादगार फाइनल का आयोजन करने वाला DY पाटिल स्टेडियम जनवरी में Women Premiere League (WPL 2026) की दो चरणों में से एक की मेजबानी करेगा।





भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के लिए मुंबई और बड़ौदा को चुना है। डीवाई पाटिल स्टेडियम इस सीजन की शुरुआत का स्थल होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो फाइनल सहित टूर्नामेंट का दूसरा भाग बड़ौदा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ौदा चरण 16 जनवरी के आसपास शुरू हो सकता है, क्योंकि 11 जनवरी को शहर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरुषों का एकदिवसीय मैच खेला जाना है।





BCCI ने अभी तक फ्रैंचाइजी मालिकों को इस बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया है, लेकिन आयोजन स्थलों पर अनौपचारिक स्तर पर चर्चा चल रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली डब्ल्यूपीएल नीलामी के दौरान पांचों टीमों को आधिकारिक तौर पर आयोजन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। डब्ल्यूपीएल के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने वाले चार शहर लखनऊ और बेंगलुरु, बड़ौदा और मुंबई इसके दावेदार थे।





पांच टीमों की लीग का आयोजित सात जनवरी से तीन फरवरी तक होने की संभावना है हालांकि इस बारे में भी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले साल, डब्ल्यूपीएल फरवरी और मार्च में खेला गया था।

