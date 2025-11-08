जम्मू-कश्मीर नार्को टेरर मॉड्यूल का सरगना मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल के सरगना मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ को शनिवार को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। एसआईए प्रवक्ता ने आसिफ की गिरफ्तारी को नार्को-आतंकवाद के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने बताया कि पुंछ जिले की हवेली तहसील के देगवार-तेरवान गांव का रहने वाला ​​आसिफ 2023 से फरार था और सऊदी अरब से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

आसिफ को मुंबई से तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हिरासत में लिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक आसिफ एक नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल का सरगना है, जो पाकिस्तान स्थित आकाओं और जम्मू-कश्मीर में नार्को-आतंकवाद में शामिल लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी था। नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल वह ढांचा या नेटवर्क है, जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होता है।

प्रवक्ता के मुताबिक, एसआईए-जम्मू ने 2023 में आसिफ के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था। इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। आसिफ ने सह-आरोपी अहमद के दुबई भागने का इंतजाम किया था। उन्होंने बताया कि आसिफ ने अपने नेतृत्व में पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को-आतंकवाद संबंधी गतिविधियों को फिर से हवा देने के लिए पुंछ के सुरनकोट इलाके में एक गुप्त बैठक भी आयोजित की थी। Edited by : Sudhir Sharma