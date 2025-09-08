Hanuman Chalisa

हरभजन सिंह बाढ़ प्रभावित पंजाब में राहत कार्य में जुटे

WD Sports Desk

, सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (13:33 IST)
भारत के पूर्व स्पिनर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने बाढ़ प्रभावित अपने गृह राज्य पंजाब के लिए राहत कार्य शुरू करते हुए नावें और एम्बुलेंस स्वीकृत की हैं। वह इसके साथ ही राहत कार्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। उनके एक करीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया कि अपने सांसद निधि कोष से हरभजन ने राहत कार्यों के लिए आठ स्टीमर नावें स्वीकृत करने के साथ अपने संसाधनों से तीन और नावें दी हैं।
 
सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘हरभजन ने कुल 11 स्टीमर नावें दान की हैं। आठ अपनी सांसद निधि से और तीन अपनी जेब से। प्रत्येक नाव की कीमत लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपये हैं। उन्होंने गंभीर रूप से बीमार लोगों को पास के अस्पतालों में सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए तीन एम्बुलेंस भी खरीदी हैं।’’
 
पंजाब पिछले कुछ हफ्तों से भारी मानसूनी बारिश और नदी के तटबंधों में दरार के कारण आई गंभीर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कई जिले अभी भी जलमग्न हैं, और राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी समूह बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं।
 
क्रिकेटर से राजनेता बने हरभजन सिंह ने भी मदद के लिए अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से संपर्क किया है।
 
एक सूत्र के अनुसार हरभजन के अनुरोध पर एक खेल संगठन ने 30 लाख रु का दान दिया है जबकि उनके दो करीबी दोस्तों ने क्रमशः 12 लाख रु और छह लाख रु का योगदान दिया है।
 
सूत्र ने बताया, ‘‘लगभग 50 लाख रु पहले ही इकट्ठे कर दान किए जा चुके हैं।’’
 
 उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित परिवारों को भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुएं भी नियमित रूप से पहुंचाई जा रही हैं।
 
आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर और भी सहायता प्रदान की जाएगी।  (भाषा)
 

