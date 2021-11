ABD की इस सलाह से हर्षल पटेल ने सीखी कमाल की डेथ बॉलिंग (वीडियो)

Debut for #TeamIndia

Debut on Chahal TV

Special message for @ABdeVilliers17



Enjoy this special segment of @yuzi_chahal chatting up with @HarshalPatel23 after India's win in Ranchi. - By @28anand



Full interview #INDvNZ @Paytm https://t.co/oc0PEF4ou4 pic.twitter.com/G5Ot2qlXdp