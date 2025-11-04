ICC ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ पर लगाया बैन, बुमराह और सूर्यकुमार पर भी लगा जुर्माना

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को जारी बयान में ICC ने बताया कि रऊफ को दो मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के दौरान उनके विवादित व्यवहार की जांच के बाद लिया गया। टूर्नामेंट के दौरान चार डिमेरिट अंक लगाए जाने से रऊफ को दो एकदिवसीय मैच के लिए निलंबित भी किया गया।
इसके चलते वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों (4 और 6 नवंबर 2025) में नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को भी 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अर्द्धशतक पूरा करने के बाद AK-47 जैसा जश्न मनाया था।
इस घटना के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर भी कार्रवाई हुई। दोनों को मैच फीस का जुर्माना देना पड़ा। हालांकि भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह किसी भी सजा से बच गए। Edited by : Sudhir Sharma