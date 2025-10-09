भारत की बेटिंयों ने जीता हुआ मैच 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाला

INDvsSA नेदिन डि क्लर्क के तूफानी अर्धशतक और क्लो ट्रायोन के ऑलराउंड प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप में बृहस्पतिवार को भारत को यहां तीन विकेट से हरा दिया।भारत के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए डि कलर्क ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान 54 गेंद में आठ चौकों और पांच छक्कों से नाबाद 84 रन बनाने के अलावा ट्रायोन (49) के साथ सातवें विकेट के लिए 69 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को 48.5 ओवर में सात विकेट पर 252 रन के स्कोर तक पहुंचाकर जीत दिलाई। कप्तान और सलामी बल्लेबाज लॉरा वोलवार्ट ने भी 70 रन की उम्दा पारी खेली।





इससे पहले बाएं हाथ की स्पिनरों ट्रायोन (32 रन पर तीन विकेट) और नोनकुलुलेको मलाबा (46 रन पर दो विकेट) ने बीच के ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते हुए स्कोर छह विकेट पर 102 रन कर दिया लेकिन ऋचा घोष (94 रन, 77 गेंद, 11 चौके, चार छक्के) और स्नेह राणा (33 रन, 24 गेंद, छह चौके) ने आठवें विकेट के लिए 53 गेंद में 88 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की जिससे मेजबान टीम 251 रन तक पहुंचने में सफल रही। ऋचा ने अमजोत कौर (13) के साथ भी सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े।





मारिजेन कैप (45 रन पर दो विकेट) और नेदिन डि क्लर्क (52 रन पर दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए जिससे भारतीय टीम 49.5 ओवर में सिमट गई। भारत ने अंतिम नौ ओवर में 97 रन जुटाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम ने छठे ओवर में 18 रन तक ही ताजमिन ब्रिट्स (00) और सुने लुस (05) के विकेट गंवा दिए।





ब्रिट्स का क्रांति गौड़ (59 रन पर दो विकेट) ने अपनी ही गेंद पर शानदार कैच लपका जबकि लुस को अमनजोत ने विकेटकीपर ऋचा के हाथों कैच कराया।वोलवार्ट और मारिजेन कैप (20) ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों ने 12वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।







श्री चरणी (37 रन पर एक विकेट) ने विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्ता (14) को पगबाधा करके दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका दिया।वोलवार्ट और ट्रायोन ने इसके बाद विकेटों के पतझड़ पर विराम लगाया। वोलवार्ट ने हरमनप्रीत कौर की गेंद पर एक रन के साथ 81 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।दक्षिण अफ्रीका के रनों का शतक 28वें ओवर में पूरा हुआ।वोलवार्ट और ट्रायोन ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी। ट्रायोन ने हरमनप्रीत और स्नेह पर चौके मारे जबकि वोलवार्ट ने भी स्नेह पर चौका मारा।

आफ स्पिनर स्नेह (47 रन पर दो विकेट) ने 14वें ओवर में कैप को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा जबकि ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा (54 रन पर एक विकेट) ने अगले ओवर में एनिके बोश (01) को अपनी ही गेंद पर लपककर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर चार विकेट पर 58 रन किया।श्री चरणी (37 रन पर एक विकेट) ने विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्ता (14) को पगबाधा करके दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका दिया।वोलवार्ट और ट्रायोन ने इसके बाद विकेटों के पतझड़ पर विराम लगाया। वोलवार्ट ने हरमनप्रीत कौर की गेंद पर एक रन के साथ 81 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।दक्षिण अफ्रीका के रनों का शतक 28वें ओवर में पूरा हुआ।वोलवार्ट और ट्रायोन ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी। ट्रायोन ने हरमनप्रीत और स्नेह पर चौके मारे जबकि वोलवार्ट ने भी स्नेह पर चौका मारा।



दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 15 ओवर में जीत के लिए 112 रन की दरकार थी।हरमनप्रीत ने इसके बाद गेंद क्रांति को थमाई और उन्होंने अपनी कप्तान को निराश नहीं करते हुए वोलवार्ट को शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया।

ट्रायोन ने इसके बाद डि क्लर्क के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने कुछ आकर्षक शॉट मारे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा।





ट्रायोन 46 रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहीं जब स्नेह की गेंद पर स्मृति ने उनका कैच टपका दिया।डि क्लर्क ने अमनजोत पर चौके और एक रन के साथ 45 ओवर में दक्षिण अफ्रीका के 200 रन पूरे किए।दक्षिण अफ्रीका को अंतिम पांच ओवर में 52 रन की जरूरत थी।डि क्लर्क ने स्नेह की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका मारा लेकिन ट्रायोन पगबाधा हो गईं। ट्रायोन ने 66 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके मारे।





डि क्लर्क ने क्रांति पर लगातार दो छक्के और एक चौके के साथ 40 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर दीप्ति पर भी दो चौके मारकर दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। उन्होंने अमनजोत पर दो छक्कों के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई।







