ऋचा घोष चूकी शतक लेकिन भारत को कराया 250 पार, द. अफ्रीका ने किया ऑलआउट

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (19:46 IST)
INDvsSAऋचा घोष 77 गेंदो में 94 रन की पारी के कारण भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रनों का सम्मानजनक स्कोर बना लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतनी टीम इंडिया ने पहले 10 ओवर में 55 रन बनाए थे।लेकिन इसके बाद भारत का बल्लेबाजी क्रम पहले 2 मैचों की तरह बिखर गया। देखते ही देखते टीम का स्कोर 102 रनों पर 6 विकेट हो गया। 
ऐसे में ऋचा घोष ने पहले अमनजोत कौर के साथ 51 रन और फिर अंतिम स्नेह राणा के साथ 88 रनों की साझेदारी कर टीम को 251 रनों तक पहुंचाया। अंतिम 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने 2 कैच टपकाए जिसका ऋचा ने खूब फायदा उठाया और इस दौरान 90 रन मार दिए। लेकिन फुलटॉस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठी और भारतीय पारी 251 रनों पर सिमट गई। स्पिनर क्लो ट्रों को सर्वाधिक 3 विकेट मिले जबकि कैप, क्लर्क म्लाबा को 2-2 विकेट मिले। 

कप्तान हरमनप्रीत का शांत बल्ला परेशानी का सबब, 3 मैचों में 49 रन बनाए

