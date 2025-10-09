Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 398 अंक उछला, Nifty 25100 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में एक दिन की गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 398.44 अंक यानी 0.49 फीसदी तेजी के साथ 82172.10 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135.65 अंक यानी 0.54 फीसदी तेजी के साथ 25181.8 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही।
सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि कल की गिरावट के बाद बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी 25250 के स्तर को तोड़ने में नाकामयाब रहा है। अगर इंडेक्स आने वाले समय में इस स्तर को तोड़ता है तो 25600 तक जा सकता है।
बाजार के विश्लेषकों के अनुसार प्राथमिक धातुओं की कीमतों में तेजी से आज बाजार पर अनुकूल असर पड़ा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने बुधवार को वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभरा है। सेंसेक्स में बुधवार को 153.09 अंक की गिरावट आई जबकि एनएसई निफ्टी 62.15 अंक नुकसान में रहा था।
Edited By : Chetan Gour