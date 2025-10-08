शुरूआती कारोबार में Share Bazaar में तेजी, Sensex 82 हजार के पार, Nifty में भी आया उछाल

Share Market Update News : घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को एक बार फिर तेजी देखी गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ खुले। इसकी प्रमुख वजह आईटी शेयरों में खरीदारी बढ़ना और विदेशी निवेशकों की तरफ से ताजा निवेश रहा है। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाइटन, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और मारुति के शेयर सबसे अधिक मुनाफे में रहे। लगातार पांचवें सत्र में बाजारों में तेजी कायम है।
लगातार पांचवें सत्र में बाजारों में तेजी कायम है। बीएसई सेंसेक्स 254.02 अंक चढ़कर 82,180.77 अंक पर और एनएसई निफ्टी 70.25 अंक की बढ़त के साथ 25,178.55 अंक पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई ऊंचाई पर था, जबकि हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।
मंगलवार को सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ था। निफ्टी 30.65 अंक (0.12%) बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे चढ़कर 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour