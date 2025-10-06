Share Bazaar लगातार तीसरे दिन चढ़ा, Sensex 583 अंक उछला, Nifty भी 25 हजार के पार

Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को आईटी एवं वित्तीय शेयरों में खरीदारी आने से लगातार तीसरे दिन तेजी रही। मानक सूचकांक सेंसेक्स 583 अंक उछल गया जबकि निफ्टी ने 25000 का स्तर पार कर लिया। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत भले ही हल्की सुस्ती के साथ हुई हो, लेकिन दोपहर तक बाजार में तेज उछाल दर्ज किया गया।
बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 582.95 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 639.25 अंक चढ़कर 81,846.42 अंक पर पहुंच गया था। कारोबारी हफ्ते की शुरुआत भले ही हल्की सुस्ती के साथ हुई हो, लेकिन दोपहर तक बाजार में तेज उछाल दर्ज किया गया।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही में घरेलू शेयर बाजार में सुधार देखा गया है और क्वालिटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इससे बेंचमार्क इंडेक्स ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में एच-1बी वीजा फीस बढ़ने और दूसरी क्षेत्रीय परेशानियों की वजह से आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट आई थी, लेकिन सोमवार को इनमें अच्छी तेजी देखी गई।
Edited By : Chetan Gour