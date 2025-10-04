Biodata Maker

अक्टूबर के पहले 2 दिन में 940 अंक बढ़ा सेंसेक्स, अगले हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल?

RBI की मौद्रिक नीति से इस हफ्ते हरे निशान में रहे सेंसेक्स और निफ्टी

नृपेंद्र गुप्ता

मुंबई , शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (15:28 IST)
Share market review Market ki Baat : रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की वजह से भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते जबरदस्त उछाल दिखाई दिया। सितंबर के आखिरी 8 दिन सेंसेक्स और निफ्टी के लिए कुछ खास नहीं रहे। हालांकि अक्टूबर के शुरुआती 2 कारोबारी दिन जबरदस्त रहे। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह।
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : सितंबर के आखिरी 2 दिन भी भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में रहे। हफ्ते के पहले दिन 29 सितंबर को सेंसेक्स 62 अंक गिरा जबकि निफ्टी 20 अंक गिरकर बंद हुआ। 30 सितंबर को भी बाजार में आंशिक गिरावट रही। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 80,267 अंक पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 24 अंक घटकर 24,611 अंक पर रहा।
 
अक्टूबर के पहले दिन भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 सत्रों से गिरावट के बाद जोरदार उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225 अंक की बढ़त के साथ 24,836 के स्तर पर पहुंच गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बाजार बंद था। 3 अक्टूबर को सेंसेक्स 224 अंक गिरकर 81,207 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 58 अंक घटकर 24,894 अंक पर रहा।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : विदेशी पूंजी निकासी जारी रहने और बैंक शेयरों में बिकवाली की वजह से पहले 2 दिन भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लेवाली का माहौल बना। हालांकि रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने के फैसले ने निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसे को और बढ़ा दिया। RBI ने रुपए की मजबूती के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इस तरह 4 कारोबारी सत्र वाले हफ्ते में 2 दिन बाजार लाल और 2 दिन हरे निशान में रहें। 
 
सेबी ने बदले इंट्राडे के नियम : इंट्राडे ट्रेडिंग में अनावश्यक जोखिम और भारी उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने के उद्देश्य से SEBI ने 1 अक्टूबर से डेरिवेटिव मार्केट के लिए नए नियम लागू कर दिए। अब किसी भी एंटिटी की नेट पोजिशन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकेगी। वहीं ग्रोस पोजिशन की सीमा 10,000 करोड़ रुपए तय की गई है।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट : शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने कहा कि RBI की मौद्रिक नीति की वजह से इस हफ्ते शेयर बाजार में कुछ तेजी आई। रिजर्व बैंक ने विकास दर को 6.5 से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया। वही महंगाई का अनुमान भी घटाया है। इसे बाजार ने सकारात्मक लिया है। अमेरिका में फिलहाल शटडाउन की स्थिति बनी हुई है। जब जब भी अमेरिका में शटडाउन हुआ है वहां के शेयर बाजार में तेजी आई है। कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन एच1बी के बाद एच1बीएन वीजा पर सख्ती कर सकता है।
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : बागौरा ने कहा कि बाजार में 25200 से ऊपर क्लोजिंग आने पर ही निफ्टी की चाल में तेजी की संभावना है। फिलहाल एफआईआई यहां के बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली के आसार नजर आ रहे हैं। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

