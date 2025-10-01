Share Market : गिरावट से उबरा शेयर बाजार, 3 लाख करोड़ का हुआ फायदा, ये रहे उछाल के बड़े कारण

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 सत्रों से गिरावट के बाद आज जोरदार उछाल देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत चढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225.20 अंक यानी 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,836.30 के स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 45,223,030.68 करोड़ से बढ़कर 4,55,34,603.87 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान 3,11,573.19 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से कैपिटल मार्केट लेंडिंग का दायरा बढ़ाने, लोन पर रेगुलेटरी कैप हटाने और बैंकिंग ऑपरेशंस में ज्यादा लचीलापन देने जैसी घोषणाओं से बैंकिंग शेयरों में भारी खरीदारी हुई।





बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में 1 फीसदी से अधिक की उछाल देखने को मिली। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के ऐलान रहे। RBI ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। यह लगातार दूसरी बैठक है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शेयर बाजार में आज की तेजी को मजबूत ग्लोबल संकेतों से भी सपोर्ट मिला।





एशिया में साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं बीती रात अमेरिकी शेयर बाजार भी हरे निशान में बंद हुए थे। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस और फार्मा शेयरों में जमकर खरीदारी हुई, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी तेजी का माहौल रहा।

Edited By : Chetan Gour