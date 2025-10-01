Hanuman Chalisa

Share Market : गिरावट से उबरा शेयर बाजार, 3 लाख करोड़ का हुआ फायदा, ये रहे उछाल के बड़े कारण

हमें फॉलो करें After 8 days of decline stock market witnessed a big rise

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (18:55 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 सत्रों से गिरावट के बाद आज जोरदार उछाल देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत चढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225.20 अंक यानी 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,836.30 के स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 45,223,030.68 करोड़ से बढ़कर 4,55,34,603.87 करोड़ रुपए हो गई है। इस दौरान 3,11,573.19 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से कैपिटल मार्केट लेंडिंग का दायरा बढ़ाने, लोन पर रेगुलेटरी कैप हटाने और बैंकिंग ऑपरेशंस में ज्यादा लचीलापन देने जैसी घोषणाओं से बैंकिंग शेयरों में भारी खरीदारी हुई।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 8 दिनों से गिरावट के बाद आज जोरदार उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत चढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 225.20 अंक यानी 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,836.30 के स्तर पर पहुंच गया।
बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में 1 फीसदी से अधिक की उछाल देखने को मिली। शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के ऐलान रहे। RBI ने रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। यह लगातार दूसरी बैठक है जब दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। शेयर बाजार में आज की तेजी को मजबूत ग्लोबल संकेतों से भी सपोर्ट मिला।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी निवेशकों को राहत दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का भाव बुधवार को 1.4% गिरकर 67.02 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारतीय रुपए में भी बुधवार को मजबूती देखी गई। रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 88.75 के स्तर पर पहुंच गया।
एशिया में साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं बीती रात अमेरिकी शेयर बाजार भी हरे निशान में बंद हुए थे। बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस और फार्मा शेयरों में जमकर खरीदारी हुई, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी तेजी का माहौल रहा।
