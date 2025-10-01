Biodata Maker

पुष्कर धामी ने उत्तराखंडवासियों को दी विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं

देहरादून , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (18:20 IST)
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी और दशहरा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विजयादशमी की पूर्व संध्या पर बुधवार को जारी अपने संदेश में  धामी ने कहा कि विजयादशमी का त्योहार अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई तथा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है।

हम सभी को अपने भीतर की बुराइयों को त्यागकर जीवन में सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा भी यह पर्व देता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन में अहंकार से मुक्त होकर सच्चाई के रास्ते पर चलें और प्रदेश व देश की सामाजिक समरसता के लिए मिलजुल कर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पावन त्योहार हमें इस बात का भी स्मरण कराता है कि सच्चाई का साथ देने वालों की हमेशा जीत होती है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन पर्व पर भगवान श्रीराम की शिक्षाओं को आत्मसात कर जीवन को सार्थक बनायें। उन्होंने कहा कि धर्म और सत्य की विजय के इस मंगल पर्व पर प्रभु श्रीराम से यही प्रार्थना है कि सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, हर घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आए।

