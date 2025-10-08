Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Market : बिकवाली के दबाव में टूटा Bazaar, सेंसेक्‍स और निफ्टी में आई गिरावट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market fell under selling pressure

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:28 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में 4 दिन की लगातार तेजी के बाद बुधवार को मुनाफावसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही जिससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81773.66 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 62.15 अंक टूट कर 25046.15 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई। दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए।
 
खबरों के अनुसार, शेयर बाजार में आज मुनाफावसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81773.66 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 62.15 अंक टूट कर 25,046.15 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई।
ALSO READ: Share Bazaar लगातार तीसरे दिन चढ़ा, Sensex 583 अंक उछला, Nifty भी 25 हजार के पार
दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। बैंकिंग शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। आरबीआई के नए ड्राफ्ट नॉर्म्स को लेकर चिंता के चलते बंधन बैंक और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं रुपए में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट नजर आई।
ALSO READ: Share Bazaar में बहार, Sensex 83000 के पार, Nifty भी 25400 से ज्‍यादा चढ़ा
मंगलवार को सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ था। निफ्टी 30.65 अंक (0.12%) बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे चढ़कर 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels