Share Market : बिकवाली के दबाव में टूटा Bazaar, सेंसेक्‍स और निफ्टी में आई गिरावट

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में 4 दिन की लगातार तेजी के बाद बुधवार को मुनाफावसूली देखने को मिली। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही जिससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81773.66 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 62.15 अंक टूट कर 25046.15 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई। दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए।

बैंकिंग शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव रहा। आरबीआई के नए ड्राफ्ट नॉर्म्स को लेकर चिंता के चलते बंधन बैंक और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं रुपए में भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट नजर आई।

मंगलवार को सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ था। निफ्टी 30.65 अंक (0.12%) बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बुधवार को शुरुआती कारोबार में दो पैसे चढ़कर 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

Edited By : Chetan Gour