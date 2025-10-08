Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Indian Railways Train Ticket Rules में बड़ा बदलाव, कन्फर्म टिकट की बड़ी परेशानी से मिलेगी मुक्ति, Free में होगा काम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian Railways

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (18:13 IST)
भारतीय रेलवे अब आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। अगर आपकी ट्रेन यात्रा कभी ऐन टाइम पर टल जाती है और आपको टिकट रद्द कराने के लिए परेशान होना पड़ता है तो यह आपके लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख भी बदली जा सकेगी। 
ALSO READ: tvs rtx 300 एडवेंचर सेगमेंट में मचाने आ रही है धमाल, 15 अक्टूबर को होगी एंट्री, क्या रहेगी कीमत
मीडिया खबरों के मुताबिक अब भारतीय रेलवे इसे जल्द लागू कर सकता है। अभी तक टिकट कैंसिल कराकर नई तारीख पर नई बुकिंग करनी पड़ती है। इससे जहां नई बुकिंग का खर्च बढ़ता है, वहीं पुराने टिकट का कैंसिलेशन चार्ज भी कट जाता है। 
 
कई बार यात्रियों को यात्रा टलने के कारण दोहरा नुकसान होता है। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटी को 7 अक्टूबर को बताया था कि जनवरी 2026 से यात्री कन्फर्म टिकट को आगे की तारीख में बदलाव कर सकेंगे। हालांकि इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी। सीट उपलब्धता के आधार पर ही मिलेगी। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels