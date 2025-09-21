Navratri

INDvsPAK Live साहिबजादा का बल्ला छूटा, शिवम ने दिलाया बड़ा विकेट

WD Sports Desk

, रविवार, 21 सितम्बर 2025 (21:00 IST)
INDvsPAK पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने वाले साहिबजादा फरहान ने रन गति बढ़ाने के चक्कर में शिवम दुबे पर प्रहार करना चाहा लेकिन मिड ऑफ पर खड़े कप्तान सूर्याकुमार को आसान कैच दे बैठे। शीर्ष स्कोरर साहिबजादा ने 45 गेंदो पर 58 रन बनाए। यह शिवम का दूसरा विकेट रहा।
  • 100 पार होने के बाद पाक का तीसरा विकेट गिरा, कुलदीप को मिली सफलता
पाकिस्तान पर स्पिनर्स ने थोड़ी लगाम लगाई जिसका नतीजा विकेट से देखने को मिला। कुलदीप यादव की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में टीम में शामिल हुए तलत हुसैन कैच दे बैठे। उन्होंने 10 गेंदो में 10 रन बनाए।
  • अभिषेक ने लिया सैम अयूब का कैच, शिवम को मिला विकेट

भारतीय टीम ने राहत की सांस ली जब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे सैम अय्यूब का विकेट आया। शिवम दुबे पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सैम अययूब अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अभिषेक ने इससे पहले फरहान का कैच छोड़ा था लेकिन इस बार बेहतरीन कैच लेकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई।
  • साहिब जादा फरहान ने पूरे किए 50, 10 ओवर में पाक 90 पार
पिछले मैच में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए थे लेकिन इस मैच में उन्होंने जीवनदान का फायदा उठाकर अक्षर की गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और पाकिस्तान 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 पार हो गया।
  • पॉवरप्ले में छूटे दो कैच, पहले पॉवरप्ले में पाक 55 रनों पर 1 विकेट

पहले पॉवरप्ले में खराब फील्डिंग और पाकिस्तान के आक्रामक रुख के कारण भारत ने पहले 6 ओवर में सिर्फ 1 विकेट लिया। वहीं पाकिस्तान की टीम 55 रनों पर है। पाक के एकमात्र सलामी बल्लेबाज का विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया उस पर भी काफी विवाद हुआ। वहीं पाक के दो ओपनर सैम अयूब का कैच कुलदीप तो साहिबजादा फरहान का कैच अभिषेक ने शुरुआत में छोड़ा।
  • हार्दिक पांड्या ने खतरनाक फखर जमान को आउट कर दिलाई पहली सफलता
पिछले मैच की तरह इस बार भी हार्दिक पांड्या ने ही पाकिस्तान के खतरनाक दिख रहे सलामी बल्लेबाज फखर जमान को विकेट के पीछे मौजूद संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर आउट करार दिया। हालांकि इस निर्णय पर अब काफी विवाद होने वाला है।उन्होने 9 गेंदो में 15 रन बनाए।
  • भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ चुनी गेंदबाजी
एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत की टीम में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने वापसी की है पाकिस्तान ने भी दो बदलाव करते हुए फहीम अशरफ और हुसैन तलत को मौका दिया है। भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान : सईम अयुब, साहिबज़ादा फ़रहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

