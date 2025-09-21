Navratri

T20I में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया सबसे बड़ा स्कोर

फरहान का अर्धशतक, पाकिस्तान ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया

रविवार, 21 सितम्बर 2025 (22:40 IST)
INDvsPAK सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पांच विकेट पर 171 रन बनाए।फरहान ने 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी खेलने के अलावा सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की। मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली।

भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया। जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए।

भारतीय कप्तान सूर्यकमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। फरहान मैच की तीसरी ही गेंद पर भाग्यशाली रहे जब पंड्या की गेंद पर थर्ड मैन पर अभिषेक शर्मा ने उनका कैच टपका दिया।फखर जमां (15) ने बुमराह पर लगातार दो चौके जड़कर तेवर दिखाए जबकि हार्दिक की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए। वह हालांकि अगली गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच दे बैठे।

सईम अयूब ने पंड्या पर चौके से खाता खोला जबकि फरहान ने भी बुमराह पर दो चौके मारे।अयूब हालांकि अगले ओवर में भाग्यशाली रहे जब वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कुलदीप उनका आसान कैच लपकने में नाकाम रहे।

फरहान ने बुमराह पर दो और चौके मारे जिससे पाकिस्तान ने पावर प्ले में एक विकेट पर 55 रन बनाए।फरहान ने चक्रवर्ती पर पारी का पहला छक्का जड़ा जबकि कुलदीप पर भी छक्का मारा। अयूब ने भी कुलदीप की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए।

फरहान ने अक्षर पर छक्के के साथ 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।दुबे ने अयूब को अभिषेक के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा।पाकिस्तान के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ।बाउंड्री के सूखे के बीच हुसैन तलत (10) कुलदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शॉर्ट थर्ड मैन पर चक्रवर्ती को कैच दे बैठे।

फरहान भी दुबे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में लहरा गए और मिड ऑफ पर सूर्यकुमार ने आसान कैच लपका जिससे पाकिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 115 रन हो गया। फरहान ने 45 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और पांच चौके मारे।
मोहम्मद नवाज ने दुबे पर छक्के और चौके के साथ रन गति में इजाफा करने का प्रयास किया लेकिन फिर रन आउट हो गए।फहीम अशरफ ने आते ही बुमराह पर छक्का जड़ा और 19वें ओवर में टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया।दोनों टीम के बीच लीग मैच की तरह टॉस के समय सूर्यकुमार और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सलमान आगा ने हाथ नहीं मिलाए।

जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी के रूप में बरकरार हैं और टॉस के समय मौजूद थे।दोनों कप्तानों ने अपनी-अपनी टीम की शीट पाइक्रॉफ्ट को सौंपी जिन्होंने टॉस से पहले कप्तानों के साथ शीट का आदान-प्रदान किया।(भाषा)

