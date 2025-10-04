Dharma Sangrah

वेस्टइंडीज की बुरी हालत: पहले टेस्ट में भारत ने पारी और 140 रन से रौंदा

WD Sports Desk

, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (16:27 IST)
India vs West Indies : रवींद्र जडेजा ने नाबाद 104 रनों की धमाकेदार पारी और चार विकेटों के साथ कमाल दिखाया, वहीं मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट लेकर टीम को जीत की राह पर रखा। भारत ने पहले टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को सिर्फ 146 रन पर आउट कर पारी और 140 रनों से जोरदार जीत हासिल की। जडेजा को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला।
 
वेस्टइंडीज का एक और आसान समर्पण, जो दोनों पारियों में सिर्फ़ 89.2 ओवर ही खेल पाया - यह दर्शाता है कि टेस्ट क्रिकेट में वे कितने कमज़ोर हैं। भारत ने दिन की शुरुआत 286 रनों की बढ़त के साथ पारी घोषित करके की, और मोहम्मद सिराज को शुरुआती बढ़त बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जिसमें नीतीश रेड्डी का एक शानदार कैच शामिल था, जिससे तेज नारायण चंद्रपॉल आउट हो गए।
 
इसके बाद, रवींद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और अनिश्चित बल्लेबाज़ी क्रम को अपने घेरे में ले लिया और मेहमान टीम का स्कोर 46/5 कर दिया। अथानाज़े और ग्रीव्स के बीच थोड़ी देर की साझेदारी हुई, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने सिराज के एक ही ओवर में दो विकेट चटकाने से पहले ही पारी को तोड़ दिया। जडेजा और कुलदीप यादव ने पुछल्ले बल्लेबाज़ों को आउट करके एक व्यापक जीत दर्ज की और भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी।

वेस्ट इंडीज ने भारत में पिछले पांचों टेस्ट हारे हैं जिनमें से चार में उसे पारी की हार और एक में 10 विकेट से पराजय मिली है। इनमें से कोई भी टेस्ट तीन दिन से ज्यादा नहीं जा पाया है। भारत की विंडीज के खिलाफ यह आठवीं पारी से जीत है।
 
भारत ने कल के स्कोर पांच विकेट पर 448 के स्कोर पर आज पारी घोषित कर 286 की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज को आठवें ओवर में मोहम्मद सिराज ने तेजनारायण चंद्रपॉल (आठ) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसे बाद 11वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने जॉन कैंपबेल (14) को अपना शिकार बना लिया। ब्रैंडन किंग (पांच) और कप्तान शाई होप (एक) को भी जडेजा ने अपना शिकार बनाया। जमने का प्रयास कर रहे ऐलेक ऐथनेज (38) को वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई।
 
जस्टिन ग्रीव्स (25), जोमेल वारिकन (शून्य) को सिराज ने आउट किया। 42वें ओवर में जडेजा ने जोहान लेन (14) को आउटकर वेस्टइंडीज को नौवां झटका दिया। 46वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने जेडन सील्स (22) को आउटकर 146 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी का अंत कर दिया।
 
भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 13 ओवर में 54 रन देकर चार विकेट झटके। मोहम्मद सिराज ने 11 ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिये। कुलदीप यादव को दो विकेट मिले वाशिंगटन सुंदर ने एक बल्लेबाज को आउट किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 162 के स्कोर पर ढेर कर दिया था।
 

