Asia Cup 2025 में भारत की फील्डिंग सिर्फ हॉंगकॉंग से बेहतर, टपकाए 1 दर्जन कैच



MAIN VILLAIN OF TEAM INDIA BEST FIELDING?

So this is what that “special catch practice” in Dubai’s Ring of Fire was for?

“Take your eyes off the ball for a second… then catch it.”

Well, they’re nailing the first part — just NOT the catch!

वरुण ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद साफ शब्दों में कहा, "इस टीम को आने वाले विश्व कप तक एक मिशन के लिए चुना गया है। इसलिए हमें अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा और निश्चित रूप से फील्डिंग कोच के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मुझे लगता है कि पिछले मैच में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच के बाद आज के बाद उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा।"

इसके पीछे कई कारण हैं। दुबई में "रिंग ऑफ फ़ायर" फ़्लडलाइट्स, नमी जो गेंद को नीचे खींचती है और आपके सामने गिरा देती है।



भारत ने भले ही एशिया कप के फ़ाइनल में जगह बना ली है लेकिन कैच छोड़ना उसके लिए कुछ चिंता की बात है जो आगे चलकर उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है।इस एशिया कप में, भारत ने अब तक 12 कैच छोड़े हैं, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। उनकी कैचिंग क्षमता 67.5% है जो हांगकांग चीन के बाद दूसरे सबसे खराब है। चार कैच वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर छूटे हैं।

वरुण ने कहा, "जैसा कि कहा जाता है, इस स्तर पर आप बहाने नहीं बना सकते। एक टीम के रूप में हमें निश्चित रूप से उन सभी कैच को पकड़ना शुरू करना होगा क्योंकि हम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और हमें वे सभी कैच लेने चाहिए।" "लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, तो निश्चित रूप से, रिंग ऑफ फ़ायर थोड़ी चुनौती जरूर है। यह कभी-कभी नज़रों में आ जाता है और थोड़ी परेशानी भी देता है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा।"



सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जितने कैच पकड़े उससे ज्यादा कैच छोड़े है। कुल टीम ने 4 कैच पकड़े और 5 कैच छोड़े।पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ा तब साहिबजादा ने खाता भी नहीं खोला था। इसके बाद सैम अय्यूब का कैच कुलदीप यादव ने छोड़ा। एक बार फिर अभिषेक ने मुश्किल कैच साहिबजादा का छोड़ा। शुभमन गिल ने फहीम का एक आसान कैच छोड़ा और अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने भी ऐसी गलती की।

