Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, क्या है दवा कंपनियों का हाल?

Advertiesment
हमें फॉलो करें share market

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (11:37 IST)
Trump Tariff effect on Share market : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फार्मा इंडस्ट्री पर 100 प्रतिशत टैरिफ के बाद विदेशी पूंजी की निकासी से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। लगभग सभी फार्मा कंपनियों के शेयर लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं।
 
बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 329.66 अंक की गिरावट के साथ 80,830.02 अंक पर और एनएसई निफ्टी 105.7 अंक फिसलकर 24,785.15 अंक पर आ गया। सुबह 11.26 बजे सेंसेक्स 382.86 अंक गिरकर 80,776.82 था जबकि निफ्टी 123.25 अंकों की गिरावट के साथ 24,767.60
पर था।
 
सन फार्मा, ल्यूपिन, अरबिंदो, डीआरएल, मैनकाइंड, ग्लेनफार्मा और बायोकॉन के शेयर आज लाल निशान में है। सन फार्मा, मैनकाइंड, ग्लेनफार्मा और ल्यूपिन के शेयर में करीब 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है। वहीं अरविंदो फार्मा का शेयर आज 1.91 फीसदी गिरकर 1,076 रुपये पर कारोबार कर रहा है। Cipla के शेयर में 2 फीसदी की गिरावट आई है।
 
एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक और टाटा स्टील के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर लार्सन एंड टुब्रो, टाटा मोटर्स, आईटीसी और ट्रेंट के शेयर लाभ में रहे।
 
गौरतलब है कि भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते भारी गिरावट दर्ज की गई है। 5 दिनों में सेंसेक्स 1854 अंक गिर गया वहीं निफ्टी 533 अंक गिरा है। 
 
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई एसएसई और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.54 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बेंगलुरु में ट्रैफिक के लिए नहीं खुलेगा विप्रो का कैंपस, अजीम प्रेमजी का कर्नाटक सीएम को जवाब

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels