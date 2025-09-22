Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IT शेयरों में बिकवाली से Share Bazaar में आई गिरावट, Sensex 466 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Selling in IT stocks led to a fall in stock market

सुरेश एस डुग्गर

मुंबई , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (18:00 IST)
Share Market Update News : सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों और रिलायंस इंडस्ट्रीज में बिकवाली से शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स 466 अंक लुढ़क गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 125 अंक की गिरावट आई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर प्रति कर्मचारी करने के निर्णय से उत्पन्न चिंता के बीच आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया। सेंसेक्स शुक्रवार को 387.73 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 96.55 अंक की गिरावट आई थी।
 
शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 466.26 अंक यानी 0.56 प्रतिशत टूटकर 82,159.97 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 628.94 अंक तक टूट गया था। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.70 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,202.35 अंक पर बंद हुआ।
ALSO READ: Sensex 356 अंक चढ़ा, Nifty 25100 के पार, इन शेयरों में दिखी तेजी
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टुब्रो प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में इटर्नल, बजाज फाइनेंस, अदाणी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं।
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे एच-1बी वीजा आवेदनों का शुल्क सालाना एक लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। नियोक्ता के आकार और अन्य लागत के आधार पर एच-1बी वीजा शुल्क अभी तक लगभग 2,000 से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक था।
ALSO READ: Share Bazaar बढ़त में रहा, Sensex 324 अंक उछला, Nifty 25 हजार के करीब पहुंचा
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे।
 
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत टूटकर 66.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 390.74 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंसेक्स शुक्रवार को 387.73 अंक टूटा था जबकि निफ्टी में 96.55 अंक की गिरावट आई थी। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels