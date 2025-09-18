Share Bazaar में बहार, Sensex 83000 के पार, Nifty भी 25400 से ज्‍यादा चढ़ा

Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83000 अंक के पार पहुंच गया। निफ्टी भी 93.35 अंक यानी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 25,423.60 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटर्नल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, आईटीसी और अडाणी पोर्ट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कमी और इस साल दो और कटौती के संकेत से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स बुधवार को 313.02 अंक बढ़त में रहा था जबकि निफ्टी में 91.15 अंक की तेजी थी।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 320.25 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,013.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 447.5 अंक तक चढ़ गया था। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 93.35 अंक यानी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 25,423.60 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटर्नल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, आईटीसी और अडाणी पोर्ट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। हालांकि दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, ट्रेंट, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स शामिल हैं।

एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की बढ़त में रहे, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर काराबार में तेजी का रुख था। बुधवार को अमेरिकी बाजार मिलेजुले रुख के साथ बंद हुए।

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पोनमुडी आर ने कहा, वैश्विक मोर्चे पर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.56 प्रतिशत टूटकर 67.57 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,124.54 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। सेंसेक्स बुधवार को 313.02 अंक बढ़त में रहा था जबकि निफ्टी में 91.15 अंक की तेजी थी। (इनपुट एजेंसी)

