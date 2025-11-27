Hanuman Chalisa

अब अफगानिस्तान से भी टीम इंडिया को मिली 65 रनों से करारी हार

WD Sports Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (18:54 IST)
AFGvsIND कप्तान महबूब खान (50) और अजीज़ुल्लाह मिआखिल (60) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान Under-19 टीम ने गुरुवार को त्रिकोणीय श्रृंखला के छठे एकदिवसीय मुकाबले में भारत ए अंडर-19 टीम को 65 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान की टीम चार मैचों में तीन जीत के साथ 12 अंकों लेकर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गयी है।

234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत A Under-19 टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट दो रन के स्कोर पर गंवा दिये। इसके बाद कप्तान विहान मल्होत्रा और वीके विनीत ने पारी को संभालने का प्रयास किया। चौथे ओवर में सलमान खान ने विहान मल्होत्रा (13) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिज्ञान कुंडु (12), मोहम्मद एनान (एक), कनिष्क चौहान (16), खिलन पटेल (29) और हेनिल पटेल (पांच) रन बनाकर आउट हुये।

वीके विनीत ने भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक 63 रनों की पारी खेली। उन्होंने 62 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और एक छक्का भी लगाया। 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल अजीज ने मोहम्मद मलिक (0) को आउटकर 168 के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर दिया। अफगानिस्तान के लिए अब्दुल अजीज, सलमान खान और रूहुल्लाह अरब ने तीन-तीन विकेट लिये।

इससे पहले आज यहां भारत ए अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय गेंदबाजों का जमकर सामना करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 233 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कप्तान महबूब खान ने 82 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 50 रनों की पारी खेली।

अजीज़ुल्लाह मिआखिल ने 65 गेंदों में पांच चौके और दो छक्कों की मदद से 60 रन बनाये। खालिद अहमदजई (30), उजैरुल्लाह नियाजई (18) रनों का योगदान दिया। नूरीसतानी ओमरजई (28) और अब्दुल अजीज (15) रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए कनिष्क चौहान ने तीन विकेट लिये। हेनिल पटेल को दो विकेट मिले। खिलन पटेल और मोहम्मद एनान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

