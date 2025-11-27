ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को भ्रष्टाचार के 3 गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के इन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं। इन सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।