शेख हसीना को 3 और मामलों में मिली सजा, क्या भारत भेजेगा वापस बांग्‍लादेश?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (14:29 IST)
Sheikh Hasina sentenced case : ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को भ्रष्टाचार के 3 गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के इन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है। लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं। इन सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है।
खबरों के अनुसार, ढाका की एक अदालत ने आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्लॉट धोखाधड़ी के 3 गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के इन मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। शेख हसीना को यह सजा ऐसे समय पर सुनाई गई, जब इससे पहले ICT उन्हें मौत की सजा सुना चुका है।
लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी मुश्किल यह है कि हसीना बांग्लादेश में नहीं हैं, वे एक साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रही हैं। इन सबके बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के उस अनुरोध की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर लिया गया यह फैसला पुर्बाचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट में सरकारी जमीनों के गैरकानूनी आवंटन से जुड़ा हुआ है।

अदालत ने उनके बेटे और बेटी को भी सजा सुनाई है। बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन (ACC) ने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पुरबाचल इलाके में गैरकानूनी तरीके से सरकारी प्लॉट बांटने के लिए छह अलग-अलग मामले दर्ज कराए थे बाकी 3 मामलों में फैसला 1 दिसंबर को सुनाया जाएगा। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
हसीना स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शनों की वजह से 15 साल की सत्ता खत्म होने के बाद नई दिल्ली आ गई थीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने मांग की है कि भारत हसीना को वापस भेजे, जिससे बांग्लादेश उन पर प्रदर्शनकारियों और उनके विरोधियों के खिलाफ अपराधों लिए मुकदमा चला सके।
