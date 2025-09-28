Festival Posters

जसप्रीत बुमराह ने हारिस राउफ को बोल्ड कर बताया कैसे क्रैश हुआ था प्लेन (Video)

WD Sports Desk

, रविवार, 28 सितम्बर 2025 (22:26 IST)
एशिया कप फाइनल में शुरुआत में थोड़े बेअसर साबित होने वाले जसप्रीत बुमराह ने 3 . 1 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिये । बुमराह ने बीसवें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ को बोल्ड करने के बाद विमान गिरने के जैसा इशारा करते हुए उन्हें विदाई दी। पिछले मैच में रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों की ओर भड़काऊ इशारे किये थे।
भारतीय स्पिनरों ने आखिरी दस ओवरों में मैच की तस्वीर पलट दी। सभी ने धीमी गेंदबाजी करते हुए बाहर की तरफ गेंदें डाली।

पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की थी और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों को नसीहतें दी। भारत को पावरप्ले में हार्दिक की कमी खली।फरहान ने पिछले दो मैचों की ही तरह बुमराह को बखूबी खेला। शिवम दुबे को भी पहले दो ओवरों में चौके लगे। पाकिस्तान ने पावरप्ले का पूरा इस्तेमाल करके 45 रन बनाये और एक भी विकेट नहीं गंवाई।

फरहान ने वरूण , कुलदीप और अक्षर को एक एक छक्का जड़ा जबकि फखर ने कुलदीप को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया। फखर ने 50 रन 35 गेंद में पूरे किये लेकिन जश्न नहीं मनाया।ब्रेक के बाद वरूण ने फरहान को डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों लपकवाया । सईम और फखर स्कोर को 113 रन तक ले गए जिसके बाद कोई बल्लेबाज योगदान नहीं दे सका। 

84 पर 0 से 146 पर सिमटी पाक की पारी, कुलदीप ने चटकाए 4 विकेट

